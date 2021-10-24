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Шестой человек скончался от травм после смертельной аварии с КамАЗом в Калмыкии

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:00
Происшествия
Шестой человек скончался от травм после смертельной аварии с КамАЗом в Калмыкии
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Элиста, 24 октября. Лобовая авария с участием пассажирского автобуса и КамАЗа произошла на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии. В результате ДТП погибли шесть человек и минимум восемь получили ранения, сообщили медики.

Сообщение о серьезной аварии на 246-м км автодороги поступило в 02:40 по московскому времени. В момент автокатастрофы в салоне автобуса находилось 28 пассажиров. Транспорт следовал по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург.

Как ранее уточнили в ГУ МЧС по региону, все погибшие — пассажиры автобуса Neoplan. Всех пострадавших временно разметили в придорожном кафе.

На месте смертельной аварии продолжают работать сотрудники МЧС и члены следственной группы. По факту данного происшествия органами внутренних дел уже начата проверка.

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мчс авария полиция астраханская область калмыкия
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