Берлин, 24 октября. Страны Евросоюза рассматривают возможность совместной покупки голубого топлива. Журналист Кристоф Хервартц оценил такой способ «противостоять» России в статье для немецкой газеты Handelsblatt.

Энергетический кризис уже несколько месяцев сотрясает западные государства. Цены на газ стремительно растут, в начале октября они достигли исторического максимума, но затем снизились.

«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», — предложил Хервартц.

Европа уже обсуждает этот вариант решения проблемы. Министры энергетики ведущих западных стран поднимут этот вопрос на следующей неделе. Немецкий репортер призвал соотечественников и союзников по ЕС активнее использовать зеленую энергетику, чтобы получить полную «независимость» от России.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Исламов ранее предложил Европе брать пример с России. Он посоветовал резко не отказываться от угольной генерации в пользу зеленой энергетики, а соблюдать баланс источников энергии.