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Стивен Сигал заявил о намерении «починить» взаимоотношения между Россией и Японией
Политика
Стивен Сигал заявил о намерении «починить» взаимоотношения между Россией и Японией
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 октября. Голливудский актер Стивен Сигал планирует отправиться в Японию, чтобы встретиться с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Об этом артист заявил на YouTube-канале «Соловьев Live».

Сигал уже пять лет является гражданином России. Он не скрывает свою любовь и к России, и к Японии. Актеру больно наблюдать, как две эти страны не могут найти общий язык, и намерен повлиять на ситуацию.

«Мне очень нравится Япония и надеюсь, всю эту ситуацию можно будет "починить". В скором времени собираюсь туда поехать и встретиться с премьер-министром. И собираюсь усердно работать, чтобы прояснить эту странную ситуацию между Японией и Россией», — сказал Сигал.

Он добавил, что среди российских граждан есть много людей, кто искренне любит и уважает японцев. В Поднебесной также есть те, кто не желает ссориться с Россией. Актер уверен, что настоящая любовь, которая есть между странами, может стать основой диалога.

Японские читатели издания Hokkaido ранее заявили, что Токио уже не сможет вернуть Курильские острова. Это объясняется уступчивостью Поднебесной.

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Стивен Сигал россия япония
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