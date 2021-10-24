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Жители Узбекистана выберут президента на открывшихся избирательных участках
Политика
Жители Узбекистана выберут президента на открывшихся избирательных участках
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Ташкент, 24 октября. Жители Узбекистана проголосуют за кандидатов из пяти партий на пост президента республики. Двери избирательных участков будут открыты для них с 8:00 до 20:00 по местному времени.

По мнению экспертов, основным фаворитом является действующий президент страны Шавкат Мирзиеев. Он выдвигается от Либерально-демократической партии Узбекистана. Его предвыборная программа включает в себя расширение контактов с Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии.

Также среди кандидатов числятся председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) 60-летняя Максуда Варисова. Оба политика выступают за сохранение союзнических отношений с Россией.

Выдвигается и Бахром Абдухалимов от партии «Адолат». Его программа сосредоточена на внутренней политике страны. Последний кандидат Алишер Кадыров от демпартии «Миллий тикланиш» ратует за сохранение национальных ценностей.

Всего зарегистрированы 19,86 миллиона избирателей. Для них будут доступны более 10 тысяч участков. Проголосовать смогут и те, кто находится за пределами Узбекистана. Для них открыты участки в посольствах 49 стран.

Собственные выборы также провели жители Парагвая. Они голосовали за мэров и членов городских советов.

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выборы президент узбекистан голосование
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