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Барбашев и Тарасенко поучаствовали в разгроме «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ

  /   Обновлено: 24 октября 2021 07:24
Спорт
Барбашев и Тарасенко поучаствовали в разгроме «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ
AP/TASS  /  Rick Scuteri

Сент-Луис, 24 октября. «Сент-Луис» разгромил «Лос-Анджелес» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 7:3.

В составе победителей хет-триком отметился Давид Перрон, еще по шайбе на свой счет записали Иван Барбашев, Джейк Нейборс, Райан О"Райли и Джеймс Нил. За «Лос-Анджелес» отличились Алекс Аяфалло, Дастин Браун и Карл Грундстрем. На счету российских игроков Владимира Тарасенко и Клима Костина две и одна результативные передачи соответственно.

«Сент-Луис» со стопроцентным результатом по итогам четырех туров занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Лос-Анджелес» с тремя очками расположился на седьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В еще одной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Калгари» со счетом 3:4. В составе столичной команды забитыми шайбами отметились россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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