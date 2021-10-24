Два ассиста Свечникова помогли «Каролине» одержать крупную победу над «Коламбусом»

Коламбус, 24 октября. Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников сделал две результативные передачи в матче НХЛ с «Коламбусом Блю Джекетс».

«Каролина» продлила свою беспроигрышную серию в регулярном чемпионате НХЛ до четырех матчей, победив на выезде «Коламбус». Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Ассистентский дубль в составе «Каролины» оформил российский нападающий Андрей Свечников. Его соотечественники Владислав Гавриков и Егор Чинахов, игравшие за «Коламбус», результативными действиями отметиться не сумели. Благодаря победе «Каролина» набрала восемь очков. Команда из Роли занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Коламбус» с шестью баллами располагается на восьмой строчке.

В другом матче НХЛ голы российских форвардов Евгения Кузнецова и Александра Овечкина не помогли «Вашингтону» спастись от поражения. Столичный клуб со счетом 3:4 уступил «Калгари».