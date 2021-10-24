Москва, 24 октября. Украинская армия имеет слишком малый потенциал для сопротивления России в случае прямого вооруженного конфликта. Об этом заявил экс-командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.

Если представить гипотетически, что конфликт между Киевом и Москвой возможен, то он не будет слишком затяжным. Армия РФ сможет продвигаться вглубь территории Украины, не встречая при этом существенного сопротивления. По мнению Ходаковского, даже западные страны не смогут помочь ВСУ в этом случае, пишет «Украина.ру».

«Слишком велика разница потенциалов. Конечно, Запад, возможно, окажет содействие, но не прямой военной поддержкой. Это очевидно», — сказал Ходаковский.

При этом Россия никогда не будет инициатором конфликта. Москва привыкла охранять и защищать свои территории, не покушаясь на суверенитет других стран. Этого, как отмечают эксперты, нельзя сказать про Украину. Киев не может оставить в стороне захватническую риторику по отношению к Крыму, жители которого самостоятельно приняли решение вернуться в состав России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ якобы полностью соответствуют стандартам НАТО и страна готова вступить в организацию. Политик также подчеркнул, что Киев по многим параметрам опережает членов Альянса.