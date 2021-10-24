Следователи установили личность расчлененной в Орске женщины

Орск, 24 октября. Найденное в чемодане тело принадлежало 39-летней жительнице Орска. Мужчина, который подозревается в убийстве, был знаком со своей жертвой.

Орские следователи продолжают расследование громкого дела о жутком убийстве женщины. Ее тело с явными признаками криминальной смерти лежало в чемодане. Уголовное дело по факту произошедшего передано в центральный аппарат СК России.

Ведомство опубликовало видео, снятое с камер видеонаблюдения. На нем зафиксировано, как мужчина тащит по улице тяжелый предмет, похожий на пакет или сумку.

Ранее стало известно о задержании 42-летнего местного жителя, который уже дал признательные показания. Правоохранители провели обыски в квартире предполагаемого злоумышленника, им удалось обнаружить ножи и молоток для мяса. Все эти предметы могли использоваться для убийства или расчленения тела.