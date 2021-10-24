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Контейнеровоз с химикатами взорвался у береговой линии в штате Вашингтон
Происшествия
Контейнеровоз с химикатами взорвался у береговой линии в штате Вашингтон
wikipedia.org  /  kees torn / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 24 октября. Взрыв на борту контейнеровоза прогремел недалеко от города Порт-Анджелес в округе Клаллам штата Вашингтон. Судно перевозило токсичные вещества.

Береговая охрана распорядилась эвакуировать экипаж корабля. С верхних палуб виднеется дым, о чем свидетельствует видео с места происшествия, опубликованное в соцсети Twitter.

Население города, рядом с которым произошел инцидент, составляет около 20 тысяч человек. Многие пользователи поставили под сомнение сообщение о том, что взрыв прогремел в водах США. Они отследили месторасположение контейнеровоза и пришли к выводу, что он находится на крайнем западе Канады.

Позднее советник по коммуникациям канадской береговой охраны подтвердила, что на борту судна Zim Kingston разгорелся пожар. Сейчас корабль стоит на якоре у берега Констанс к югу от Виктории.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, о пострадавших в результате взрыва не сообщается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Недавно на трассе Фоджа — Кандела в Италии взорвался автомобиль, который перевозил сжиженный нефтяной газ. Пожарные смогли оперативно потушить огонь.

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