Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 07:37
07:33
Политика
Стивен Сигал заявил о намерении «починить» взаимоотношения между Россией и Японией
07:27
Политика
Жители Узбекистана выберут президента на открывшихся избирательных участках
07:24
Спорт
Барбашев и Тарасенко поучаствовали в разгроме «Лос-Анджелеса» в матче НХЛ
07:16
Спорт
Два ассиста Свечникова помогли «Каролине» одержать крупную победу над «Коламбусом»
07:13
Армия
Бывший полевой командир ДНР Ходаковский указал на превосходство России над Украиной
07:12
Происшествия
Следователи установили личность расчлененной в Орске женщины
07:06
Происшествия
Контейнеровоз с химикатами взорвался у береговой линии в штате Вашингтон
07:00
Политика
Захарова осудила украинских силовиков за новую провокацию против жителей Крыма
06:57
Происшествия
Тело 11-летнего мальчика обнаружено на пустыре в Хабаровском крае
06:57
Происшествия
Авария на Забайкальской железной дороге стала причиной задержки четырех поездов
Все новости

Захарова осудила украинских силовиков за новую провокацию против жителей Крыма
Политика
Захарова осудила украинских силовиков за новую провокацию против жителей Крыма
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 24 октября. Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил очередной цирковой номер для жителей Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих соцсетях.

Она раскритиковала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении создать пункты коммуникации с высокопоставленными представителями украинской власти. Эта инициатива якобы поможет жителям Крымского полуострова, Донецкой и Луганской народных республик общаться с киевскими политиками.

«Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию», — написала Захарова.

Она напомнила, что жители Крыма уже давно высказали свою позицию. Киев же не хочет ее слышать и продолжает оспаривать результаты народного референдума 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Крыму «с радостью примут украинскую власть». Он заверил, что после этого на полуостров якобы «вернется жизнь».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова осудила украинских силовиков за новую провокацию против жителей Крыма
украина захарова крым
Комментировать