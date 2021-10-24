Захарова осудила украинских силовиков за новую провокацию против жителей Крыма

Москва, 24 октября. Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил очередной цирковой номер для жителей Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих соцсетях.

Она раскритиковала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении создать пункты коммуникации с высокопоставленными представителями украинской власти. Эта инициатива якобы поможет жителям Крымского полуострова, Донецкой и Луганской народных республик общаться с киевскими политиками.

«Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию», — написала Захарова.

Она напомнила, что жители Крыма уже давно высказали свою позицию. Киев же не хочет ее слышать и продолжает оспаривать результаты народного референдума 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Крыму «с радостью примут украинскую власть». Он заверил, что после этого на полуостров якобы «вернется жизнь».