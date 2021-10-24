Тело 11-летнего мальчика обнаружено на пустыре в Хабаровском крае

Комсомольск-на-Амуре, 24 октября. Подростка обнаружили мертвым в пустыре на территории Комсомольска-на-Амуре. Жуткая находка была сделана в минувшую субботу.

Тело 11-летнего ребенка находилось на пересечении Московского проспекта и улицы Свердлова. По словам очевидцев, мертвый подросток висел на дереве. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник главы краевого СУ СК России Дарья Немцева. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины гибели ребенка.

В Орске полиция продолжает расследование дела об убийстве местной жительницы, тело которой было найдено в чемодане на улице. По подозрению в совершении преступления уже задержан 42-летний мужчина.