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Авария на Забайкальской железной дороге стала причиной задержки четырех поездов
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Авария на Забайкальской железной дороге стала причиной задержки четырех поездов
Происшествия
Авария на Забайкальской железной дороге стала причиной задержки четырех поездов
pixabay.com

Благовещенск, 24 октября. Четыре пассажирских поезда отстают от графика из-за схода 14 грузовых вагонов с рельсов со станции Ледяная в Амурской области. Об этом рассказали представители Забайкальской железной дороги.

Авария произошла на железнодорожном переезде 23 октября. Грузовой поезд протаранил грузовик, водитель которого попытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора. Вечером ремонтные бригады частично смогли восстановить движение.

«На станции Ледяная Забайкальской железной дороги производятся работы по устранению последствий ДТП, произошедшего на железнодорожном переезде 23 октября», — отметили в пресс-службе.

Из-за восстановительных работ задержаны четыре пассажирских поезда: Владивосток — Москва, Москва — Владивосток, Чита — Благовещенск и Владивосток — Омск. Всех людей обеспечили дополнительными наборами питания.

Ранее сообщалось, что в инциденте есть двое погибших. Ими оказались водитель грузовика и помощник машиниста. Среди пострадавших оказался машинист-инструктор. Экстренные службы доставили его в больницу.

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авария железная дорога сход вагонов
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