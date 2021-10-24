Российский боец Федор Емельяненко травмировал челюсть Тимоти Джонсону на турнире Bellator

Москва, 24 октября. Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко во время боя со спортсменом из США Тимом Джонсоном повредил сопернику челюсть. Об этом заявил сам американец в ходе пресс-конференции.

Встреча бойцов проходила в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Рефери остановил бой между Последним Императором и Джонсоном на исходе второй минуты. Емельяненко отправил американца в нокаут.

«Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит ... Он очень быстр и точен», — заявил Джонсон журналистам.

Американский боец уверен, что проиграл из-за того, что неверно составил стратегию поединка с Емельяненко. Джонсон подчеркнул, что несмотря на поражение рад тому, что вышел на бой против легендарного спортсмена.

За свою профессиональную карьеру 45-летний Емельяненко одержал победу в 40 поединках. На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и восемь поражений.

После проигрыша Тимоти Джонсона появилась информация, что Последний Император может выйти еще на один бой. Отмечается, что следующий выход Емельяненко в октагон зависел от исхода встречи с американским спортсменом.