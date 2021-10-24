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Российский боец Федор Емельяненко травмировал челюсть Тимоти Джонсону на турнире Bellator

  /   Обновлено: 24 октября 2021 06:53
Спорт
Российский боец Федор Емельяненко травмировал челюсть Тимоти Джонсону на турнире Bellator
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Москва, 24 октября. Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко во время боя со спортсменом из США Тимом Джонсоном повредил сопернику челюсть. Об этом заявил сам американец в ходе пресс-конференции.

Встреча бойцов проходила в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Рефери остановил бой между Последним Императором и Джонсоном на исходе второй минуты. Емельяненко отправил американца в нокаут.

«Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит ... Он очень быстр и точен», — заявил Джонсон журналистам.

Американский боец уверен, что проиграл из-за того, что неверно составил стратегию поединка с Емельяненко. Джонсон подчеркнул, что несмотря на поражение рад тому, что вышел на бой против легендарного спортсмена.

За свою профессиональную карьеру 45-летний Емельяненко одержал победу в 40 поединках. На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и восемь поражений.

После проигрыша Тимоти Джонсона появилась информация, что Последний Император может выйти еще на один бой. Отмечается, что следующий выход Емельяненко в октагон зависел от исхода встречи с американским спортсменом.

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Все новости / Спорт / Российский боец Федор Емельяненко травмировал челюсть Тимоти Джонсону на турнире Bellator
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