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Количество пострадавших в смертельном ДТП под Астраханью возросло до восьми
Происшествия
Количество пострадавших в смертельном ДТП под Астраханью возросло до восьми
wikipedia.org  /  Zimin Vas

Астрахань, 24 октября. Крупная авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла на трассе Р-216 в Астраханской области. В результате ДТП погибли пятеро, восемь человек также получили травмы различной тяжести, сообщили в экстренных службах.

Пострадавших разместили в придорожном кафе. На месте происшествия продолжает работу следственная группа, а также сотрудники экстренных и спасательных служб.

Авария произошла на 30-м километре трассы Р-216 в Калмыкии. В момент ДТП в рейсовом автобусе, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, находилось 28 человек.

В результате аварии погиб один ребенок и четверо взрослых. Все обстоятельства и причины смертельной аварии предстоит установить уполномоченным органам.

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мчс авария астрахань астраханская область калмыкия
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