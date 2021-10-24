Количество пострадавших в смертельном ДТП под Астраханью возросло до восьми

Астрахань, 24 октября. Крупная авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла на трассе Р-216 в Астраханской области. В результате ДТП погибли пятеро, восемь человек также получили травмы различной тяжести, сообщили в экстренных службах.

Пострадавших разместили в придорожном кафе. На месте происшествия продолжает работу следственная группа, а также сотрудники экстренных и спасательных служб.

Авария произошла на 30-м километре трассы Р-216 в Калмыкии. В момент ДТП в рейсовом автобусе, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, находилось 28 человек.

В результате аварии погиб один ребенок и четверо взрослых. Все обстоятельства и причины смертельной аварии предстоит установить уполномоченным органам.