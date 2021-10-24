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Штормовой ветер повалил деревья и остановки в Барнауле

  /   Обновлено: 24 октября 2021 06:41
Происшествия
Штормовой ветер повалил деревья и остановки в Барнауле
pxhere.com

Барнаул, 24 октября. Мощный штормовой ветер обрушился на Барнаул. Деревья и остановочные павильоны упали под натиском непогоды. Подробнее об этом рассказали очевидцы и местные жители в соцсетях.

Один из инцидентов зафиксирован на Змеиногорском тракте. Вследствие непогоды была выбита часть стеклянного обшива остановки. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Некоторые местные жители начали высказывать недовольства и сомнения по поводу того, подходят ли стеклянные постройки к сибирским погодным условиям.

На улице Взлетной ветер повалил дерево, которое упало прямо на дорогу. Некоторые говорят об опрокинутых остановках, сломанных заборах и хлипких конструкциях во дворе домов.

На днях пьяные возлюбленные в Барнауле напали на сотрудников правопорядка с нунчаками. Агрессивную пару удалось унять и доставить в местное отделение полиции.

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барнаул природное бедствие штормовой ветер
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