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Депутат Рады Сюмар рассказала о плане Зеленского «подмять» жителей Крыма и Донбасса
Политика
Депутат Рады Сюмар рассказала о плане Зеленского «подмять» жителей Крыма и Донбасса
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 24 октября. Президент Украины Владимир Зеленский создал государственный русскоязычный телеканал «Дом», направленный на жителей Крыма и Донбасса. Об этом в эфире Espreso заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Украинский лидер хочет «подмять под себя» граждан неподконтрольных Киеву территорий. Власти также активно рекламируют «Дом» по всей стране.

«Было желание четкое получить свой телеканал, свой, русскоязычный, чтобы, закрыв каналы [депутата Верховной рады Виктора. — Прим.ред] Медведчука, держать, так сказать, электорат востока и юга под себя, и это совершенно типичный пропагандистской канал, сделанный в худших традициях под красивой оберткой», — заявила Сюмар.

Телеканал создали на деньги налогоплательщиков, за счет обычных граждан власти продвигают свою политику. Недавно Зеленский подписал указ, который запрещает вещание ряда украинских телеканалов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил о важности «возвращения» Крыма Украине. Он объявил, что это событие якобы вернет полуострову жизнь.

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зеленский русскоязычные телеканал дом
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