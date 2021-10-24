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Взрыв газа в жилом доме привел к гибели двух человек на северо-востоке Китая
Происшествия
Взрыв газа в жилом доме привел к гибели двух человек на северо-востоке Китая
Федеральное агентство новостей  /  Владислав Краев

Далянь, 24 октября. Два человека погибли и семь пострадали в результате взрыва газа в жилом доме. Трагедия произошла в городе Далянь, расположенном на северо-востоке Китая.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб города в 05:30 по местному времени воскресенья (03:30 по Москве). В настоящее время известно о двух погибших и семи пострадавших, передает Центральное телевидение Китая.

После взрыва в доме начался пожар, который уже удалось потушить. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Ингушетии ранее в результате взрыва бытового газа пострадали дети. Инцидент произошел в частном доме, травмы получили четыре человека, включая троих несовершеннолетних.

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пожар китай взрыв газа
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