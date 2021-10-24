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The Daily Mirror: синдром Гийена-Барре является побочным эффектом от вакцины AstraZeneca

  /   Обновлено: 24 октября 2021 06:26
Общество
The Daily Mirror: синдром Гийена-Барре является побочным эффектом от вакцины AstraZeneca
Федеральное агентство новостей

Лондон, 24 октября. Специалисты агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) выявили синдром Гийена-Барре как один из побочных эффектов препарата англо-шведской компании AstraZeneca, передает издание Daily Mirror.

Заболевание относится к типу аутоиммунных. Оно заставляет иммунитет уничтожать клетки организма, вызывая онемение, слабость и боль. Этот синдром, как правило, направляет свою мощь на нервы в конечностях, что приводит к нарушению движения и потери чувствительности.

Европейское агентство по лекарственным средствам добавило заболевание в список побочных эффектов еще в сентябре. MHRA Великобритании сделало это только сейчас. Статистика указывает, что из 600 миллионов вакцинированных этим препаратом заболевание выявилось у 833 человек.

Побочные эффекты были выявлены и у препарата Moderna. Исландия приостановила вакцинацию населения из-за возросших случаев перикардита и миокардита. При этом в США, наоборот, было одобрено применение дополнительной дозы этой вакцины для людей с ослабленным иммунитетом, передает «Парламентская газета».

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