Юрист Недзвецкий перечислил способы возврата денег за некачественные курсы

Москва, 24 октября. Вернуть деньги за плохие или вовсе несостоявшиеся образовательные курсы возможно. Подробнее об этом рассказал юрист Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

В этих случаях работает закон «О защите прав потребителей». Если занятия не начались в установленный срок, то россиянин может отказаться от исполнения договора на оказание услуги, ссылаясь на статью 28 закона. Деньги в этом случае возвращаются в полном объеме, пишут «Известия».

«Более того, предусмотрена неустойка за нарушение сроков в размере 3% от стоимости этой услуги за каждый день просрочки, но не более 100% от ее стоимости», — уточнил юрист.

Начать защищать свои права необходимо с письменной претензии в компанию. В заявлении стоит указать, что срок начала оказания услуги нарушен, а также отметить отказ от исполнения договора и потребовать вернуть деньги и выплатить неустойку.

Если образовательные курсы имели недостатки, то можно сослаться на статью 29 закона «О защите прав потребителей». В этом случае россиянин может или потребовать устранить недостатки безвозмездно, или уменьшить стоимость услуг.

Юрист советует в случае, если претензия была написана, но не была удовлетворена в десятидневный срок, обращаться в суд. Жалобу можно также подать в Роспотребнадзор и Рособрнадзор.

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