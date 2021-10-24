Пьяный сахалинец уснул в припаркованной на газоне машине

Оха, 24 октября. Жители сахалинского города Оха обратили внимание на мужчину, который уснул прямо в машине. Однако больше всего их удивил стиль парковки местного жителя.

Автомобиль стоял почти у самой стены многоквартирного дома, заняв площадку с газоном. Некоторые предположили, что водитель мог случайно вылететь на траву. Жильцы дома дважды вызывали инспекторов ДПС, однако те лишь разводили руками, передает Sakhalin.info.

«Улица 60 лет СССР. В семь утра было снято. Почти въехал в дом, сейчас почти десять, до сих пор там стоит, пьяный спит, не достучаться», — пояснил очевидец.

Омская полиция ранее задержала пьяного москвича, который пытался улететь в родной город. Пилот самолета отказался продолжать полет с нетрезвым пассажиром, из-за чего мужчину пришлось высадить.