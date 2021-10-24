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Специалист CouponPal Конрад посоветовала покупать в duty-free только сувениры

  /   Обновлено: 24 октября 2021 06:09
Общество
Специалист CouponPal Конрад посоветовала покупать в duty-free только сувениры
pixabay.com

Венеция, 24 октября. Многочисленные магазины беспошлинной торговли duty-free лишь создают иллюзию выгоды, поэтому специалисты рекомендуют путешественникам не закупаться там вовсе, либо обратить внимание лишь на конкретные товары.

Так, по мнению специалиста компании CouponPal.com Эрин Конрад, даже с первого вида недорогие и выгодные товары окажутся дешевле в местном магазине, поэтому, чтобы сохранить деньги, перед покупкой стоит проверить эту вероятность, передает агентство «Прайм».

Как считает эксперт, в duty-free лучше приобретать специфические или местные товары. Например, продукты, которые изготавливаются лишь на территории конкретной страны, либо различные сувениры. Однако даже в этом случае стоит быть осторожным. Эксперт предупредила, что даже такие товары могут быть дешевле в магазинах для туристов.

Редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак придерживается другой точки зрения. Он считает, что магазины duty-free пригодятся для покупки брендовых вещей. Там они, вероятнее всего, будут дешевле, так как не облагались налогом.

Не стоит, по мнению специалистов, приобретать в duty-free гаджеты. Цены на них будут дороже, а со скидкой, как правило, продают лишь устаревшие модели. Электронную технику лучше приобрести в Сети. Аналитик Илья Шаталин считает, что такой вариант будет наиболее выгодным.

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сувениры выгода duty-free
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