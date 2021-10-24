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Express: певец Эд Ширан отказался от пива с сосисками и похудел на 25 килограммов
Общество
Express: певец Эд Ширан отказался от пива с сосисками и похудел на 25 килограммов
szigetfestival.com  /  Rockstar

Лондон, 24 октября. Британский певец Эд Ширан смог избавиться от лишнего веса, исключив из рациона ряд продуктов и вдвое сократив порции. Об этом музыкант рассказал в подкасте «За медалью».

Ширан весил более 100 килограммов. Из-за лишнего веса его начали дразнить в Сети. Певец признался, что никогда не испытывал неуверенности в себе, но злобные комментаторы взрастили в нем это чувство. Артист признался, что во время гастролей очень просто поправиться, так как можно выпивать каждый день, передает Express.

«Моя проблема заключалась в том, что я шел в паб, ел сосиски и пюре, пирог, может быть, пудинг, а потом пил много пинт пива. А потом не заниматься спортом», — пояснил Ширан.

Изменить свою жизнь он решил перед туром в 2019 году. Музыкант отказался от пива и вредной еды, начал регулярно заниматься спортом и вдвое сократил порции. Сейчас в местах общественного питания он всегда просит принести ему только половину блюда.

Турецкий психолог Тугче Эвре ранее заявил, что стресс может стать серьезной помехой для похудения. Он порекомендовал научиться бороться с раздражающими факторами, чтобы не допустить развития хронического стресса.

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