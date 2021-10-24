Подозреваемый в зверском убийстве девушки в Орске хранил дома ножи и молоток для мяса

Орск, 24 октября. Правоохранители провели обыск в квартире у подозреваемого в убийстве и расчленении девушки в Орске. Полицейскими были обнаружены ножи и молоток для мяса, сообщили на сайте Следственного комитета.

На портале обнародовали фото из квартиры предполагаемого убийцы. На снимке сотрудники Следкома изучают два ножа и молоток для мяса, которые, вероятно, связаны со зверской расправой над 39-летней женщиной.

«После установления личности погибшей были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе дальнейшего следствия», — следует из сообщения на портале ведомства.

На днях в Оренбуржье ужаснулись жестокому убийству жительницы Орска. Труп был обнаружен в чемодане — подозреваемый расчленил жертву. Тело нашли местные дети, когда играли во дворе. Подозреваемый в убийстве был задержан неподалеку от своего дома. В содеянном мужчина сознался.