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Авиация НАТО начала эксплуатировать бывший советский аэродром в Латвии
Армия
Авиация НАТО начала эксплуатировать бывший советский аэродром в Латвии
wikipedia.org  /  MilborneOne / CC BY-SA 3.0

Рига, 24 октября. Авиация Североатлантического Альянса заняла военный аэродром Лиелварде в Латвии, который построили военнослужащие СССР в 70-х годах прошлого столетия. Об этом сообщило командование ВВС НАТО в регионе.

Бывший советский военный аэродром модернизировали и переоборудовали под стандарты НАТО. Отмечается, что это третья авиабаза в регионе, которая может обслуживать и принимать авиацию Альянса.

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — заявило командование НАТО.

Объект был построен советскими военнослужащими в 1970-х годах и долгое время был в запустении. Авиабаза была одной из самых крупных в Прибалтике. В НАТО сообщили, что военный аэродром будет использоваться в качестве запасной площадки, если эстонские базы будут недоступны. Командование Альянса планирует перебросить туда F-16 ВВС Дании в ближайшее время.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что AUKUS придет на смену Североатлантическому Альянсу. Эксперт отметил, что два ключевых союзника НАТО на данный момент не подвержены влиянию США.

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