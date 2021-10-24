Пользователи Twitter призвали заключить Болдуина под стражу после выстрела в кинооператора

Лос-Анджелес, 24 октября. Тысячи американцев призвали посадить в тюрьму актера Алека Болдуина, который во время съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс.

Соответствующий хештег #АлекаВТюрьму (#AlecForPrison) появился на просторах Twitter. В социальной сети уже опубликовали более 17 тысяч сообщений с его использованием.

Требование пользователи Сети мотивируют странными обстоятельствами в смерти кинооператора. По их мнению, опытный актер был обязан соблюдать главное правило на съемочной площадке — не направлять огнестрельное оружие в сторону людей.

Некоторые посчитали, что таким образом республиканцы хотят отомстить Болдуину за его пародии на бывшего президента США Дональда Трампа. Кто-то и вовсе счел развернувшуюся компанию против актера за модный тренд.

Сам актер выразил слова соболезнования и пообещал сотрудничать со следствием. Он также явился на церемонию прощания с кинооператором в городе Санта-Фе.