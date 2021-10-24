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Фигуристка Медведева: с возрастом инстинкт самосохранения проявляется чаще
Спорт
Фигуристка Медведева: с возрастом инстинкт самосохранения проявляется чаще
medvedevaevgeniya.com  /  Евгения Медведева/Evgenia Medvedeva

Москва, 24 октября. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала все чаще испытывать страх перед выходом на лед. Это чувство проявляется с каждым годом все ярче.

Евгения Медведева приняла участие на онлайн-форуме боевых искусств «Путь чемпиона». В беседе с журналистами она рассказала, что инстинкт самосохранения приходит с возрастом, и морально выходить на лед становится сложнее.

«Когда маленький, вообще ничего не страшно. Чем старше становишься, тем ярче играет инстинкт самосохранения. Причем не только у меня... С каждым годом морально все сложнее и сложнее заставлять себя идти на сложные технические... Ну, будем откровенны: лед, коньки, лезвия — опасные элементы», — добавила спортсменка.

Сейчас фигуристка участвует в шоу «Ледниковый период». Ее партнером по танцам на льду стал тик-токер Даня Милохин. Недавно популярный блогер признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка. Но подобные чувства он испытывает не только к ней.

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евгения медведева фигурное катание страх
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