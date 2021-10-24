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Вдова погибшего Коби Брайанта подала в суд на округ Лос-Анджелес из-за местного шерифа

  /   Обновлено: 24 октября 2021 05:43
Происшествия
Вдова погибшего Коби Брайанта подала в суд на округ Лос-Анджелес из-за местного шерифа
Zuma\TASS  /  Javier Rojas

Лос-Анджелес, 24 октября. Жена погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта Ванесса обвинила шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Вильянуэву в неподобающей охране места крушения. Об этом пишет Associated Press.

По ее словам, сотрудник полиции рассказал о гибели мужа и спросил, что он может для нее сделать. В ответ женщина попросила охранять место авиакатастрофы, чтобы не позволить обывателям сделать фотографии погибших.

Брайант отметила, что шериф пообещал исполнить просьбу. Однако на деле оказалось, что сотрудники экстренных служб сделали фотографии и начали их распространять. Такое оскорбление женщина терпеть не стала и подала в суд иск против округа Лос-Анджелес.

Трагедия произошла в январе 2020 года. Вертолет с легендарным баскетболистом «Лейкерс» потерпел крушение возле города Калабасас. На борту воздушного судна было девять человек, включая 13-летнюю дочь спортсмена. Коби Брайант посмертно был внесен в баскетбольный Зал славы.

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