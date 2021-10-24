Депутат Рады Ясько: экс-президент Грузии Саакашвили прекратил отношения с женой

Киев, 24 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили закончил отношения с женой Сандрой Рулофс и окунулся в новый роман. Об этом заявила его возлюбленная депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Недавно она обнародовала видеозапись с признанием. На кадрах Саакашвили с новой девушкой сообщают, что они состоят в отношениях и счастливы. Ясько в эфире «Пятого канала» пояснила, что и она, и ее возлюбленный, как честные люди, оставили своих бывших партнеров и не обманывают их. Несмотря на это Рулофс публично призналась, что объявление ее мужа стало неожиданностью.

«Этот вопрос уже нужно адресовать ей. Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить», — уточнила Ясько.

Девушка не смогла ответить на вопрос об официальном разводе Саакашвили и Рулофс. В браке у супругов родились двое сыновей.

Елизавета Ясько ранее рассказала об эмоциональном признании Михаила Саакашвили в любви. Она заверила, что их свела судьба.