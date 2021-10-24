Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 06:00
06:00
Шоу-бизнес
Молодые мамы: топ-5 звезд российского шоу-бизнеса, которые ждут пополнения
05:53
Происшествия
Подозреваемый в зверском убийстве девушки в Орске хранил дома ножи и молоток для мяса
05:51
Армия
Авиация НАТО начала эксплуатировать бывший советский аэродром в Латвии
05:50
Происшествия
Пользователи Twitter призвали заключить Болдуина под стражу после выстрела в кинооператора
05:45
Спорт
Фигуристка Медведева: с возрастом инстинкт самосохранения проявляется чаще
05:43
Происшествия
Вдова погибшего Коби Брайанта подала в суд на округ Лос-Анджелес из-за местного шерифа
05:29
Происшествия
Екатеринбуржец с тремя собаками едва не зарубил двоих мужчин топором
05:28
Политика
Депутат Рады Ясько: экс-президент Грузии Саакашвили прекратил отношения с женой
05:25
Общество
Ученый-генетик Исаев допустил возможность продления нерабочих дней из-за COVID-19
05:07
Общество
Спасатели эвакуировали потерявшуюся на лодке семью с ребенком в ЯНАО
Все новости

Ученый-генетик Исаев допустил возможность продления нерабочих дней из-за COVID-19
Общество
Ученый-генетик Исаев допустил возможность продления нерабочих дней из-за COVID-19
pexels.com  /  Gustavo Fring

Москва, 24 октября. Режим нерабочих дней, введенных в России в связи с угрозой распространения коронавируса, возможно, будет продлен. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, для полноценной борьбы с коронавирусом необходимо прервать контакты минимум на две недели. Далее следует принимать решение, исходя из сложившейся ситуации.

«Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд», — заявил эксперт в интервью ТАСС.

Специалист отметил, что власти делают все возможное для наибольшего охвата вакцинации. Процент иммунизации населения должен быть не меньше 80%, чтобы эффект был ощущаем.

При этом более половины опрошенных россиян заявили, что будут сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции во время нерабочей недели. Соответствующее социологическое исследование провели аналитики из университета «Синергия».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученый-генетик Исаев допустил возможность продления нерабочих дней из-за COVID-19
андрей исаев нерабочие дни коронавирус днком
Комментировать