Ученый-генетик Исаев допустил возможность продления нерабочих дней из-за COVID-19

Москва, 24 октября. Режим нерабочих дней, введенных в России в связи с угрозой распространения коронавируса, возможно, будет продлен. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, для полноценной борьбы с коронавирусом необходимо прервать контакты минимум на две недели. Далее следует принимать решение, исходя из сложившейся ситуации.

«Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд», — заявил эксперт в интервью ТАСС.

Специалист отметил, что власти делают все возможное для наибольшего охвата вакцинации. Процент иммунизации населения должен быть не меньше 80%, чтобы эффект был ощущаем.

При этом более половины опрошенных россиян заявили, что будут сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции во время нерабочей недели. Соответствующее социологическое исследование провели аналитики из университета «Синергия».