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Спасатели эвакуировали потерявшуюся на лодке семью с ребенком в ЯНАО

  /   Обновлено: 24 октября 2021 05:07
Общество
Спасатели эвакуировали потерявшуюся на лодке семью с ребенком в ЯНАО
vk.com  /  ГУ МЧС России по Нижегородской области

Салехард, 24 октября. Семья с пятилетним ребенком потерялась во время прогулки на лодке в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Из-за наледи судно не смогло добраться до берега.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы. Спасатели незамедлительно отправились на помощь людям. После эвакуации взрослых и детей отпустили домой, медицинская помощь им не потребовалась.

С 26 октября на территории ЯНАО начинает действовать запрет выхода людей и техники на лед. Ограничения будут действовать до 30 ноября, пока не установится безопасная толщина льда, передает «Ямал-медиа».

Трагедия с участием водного транспорта ранее произошла в Татарстане. На реке Ик в Тукаевском районе перевернулась лодка с рыбаками, в результате чего один из них погиб.

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