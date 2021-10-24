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Колумбийские правоохранители задержали лидера преступной группировки «Клан залива»
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Колумбийские правоохранители задержали лидера преступной группировки «Клан залива»

  /   Обновлено: 24 октября 2021 05:04
Происшествия
Колумбийские правоохранители задержали лидера преступной группировки «Клан залива»
Федеральное агентство новостей

Богота, 24 октября. Полиция Колумбии совместно с военными в ходе спецоперации задержала главу преступной организации «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Информацию подтвердил президент страны Иван Дуке.

По словам лидера Колумбии, задержание Усуги стало одним из самых болезненных ударов по наркоторговле в стране со времен Пабло Эскобара. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, посвященной поимке преступника.

«Этот удар по Отоньелю в рамках операции "Осирис" знаменует конец для "Клана залива"», — с уверенностью произнес Дуке.

Президент отметил, что в отношении задержанного действуют запросы об экстрадиции, в том числе в США. Колумбия готова пойти на встречу в этом вопросе сразу после расследования преступлений, совершенных внутри страны, добавил Дуке.

«Клан залива» является крупнейшей преступной группировкой в Колумбии, занимающейся распространением наркотиков. Усуга, по словам местных властей, — самый разыскиваемый преступник в стране.

Ранее полиция Перу в ходе рейда обнаружила в нескольких тайниках наркотические вещества общим весом 4900 кг. По словам правоохранителей, найденная партия оценивается в 200 млн долларов.

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