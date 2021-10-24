Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 06:00
05:53
Происшествия
Подозреваемый в зверском убийстве девушки в Орске хранил дома ножи и молоток для мяса
05:51
Армия
Авиация НАТО начала эксплуатировать бывший советский аэродром в Латвии
05:50
Происшествия
Пользователи Twitter призвали заключить Болдуина под стражу после выстрела в кинооператора
05:45
Спорт
Фигуристка Медведева: с возрастом инстинкт самосохранения проявляется чаще
05:43
Происшествия
Вдова погибшего Коби Брайанта подала в суд на округ Лос-Анджелес из-за местного шерифа
05:29
Происшествия
Екатеринбуржец с тремя собаками едва не зарубил двоих мужчин топором
05:28
Политика
Депутат Рады Ясько: экс-президент Грузии Саакашвили прекратил отношения с женой
05:25
Общество
Ученый-генетик Исаев допустил возможность продления нерабочих дней из-за COVID-19
05:07
Общество
Спасатели эвакуировали потерявшуюся на лодке семью с ребенком в ЯНАО
05:04
Происшествия
Колумбийские правоохранители задержали лидера преступной группировки «Клан залива»
Все новости

Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съемках Хатчинс

  /   Обновлено: 24 октября 2021 05:02
Общество
Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съемках Хатчинс
instagram.com  /  @halynahutchins

Лос-Анджелес, 24 октября. Памятную стипендию имени оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма после несчастного случая, учредил Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI).

Смертельный инцидент произошел во время съемок фильма «Ржавчина». Женщина погибла от ранения ружьем, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

«Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

В создании кинокартины принимает участие известный американский актер Алек Болдуин. Именно он и произвел роковой выстрел, который привел к смерти кинооператора. Артист прокомментировал инцидент, выразив слова соболезнования близким и родным погибшей, пообещав сотрудничать с полицией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съемках Хатчинс
алек болдуин стипендия Галина Хатчинс afi
Комментировать