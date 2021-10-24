Американский институт киноискусства учредил стипендию в честь погибшей на съемках Хатчинс

Лос-Анджелес, 24 октября. Памятную стипендию имени оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма после несчастного случая, учредил Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI).

Смертельный инцидент произошел во время съемок фильма «Ржавчина». Женщина погибла от ранения ружьем, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

«Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

В создании кинокартины принимает участие известный американский актер Алек Болдуин. Именно он и произвел роковой выстрел, который привел к смерти кинооператора. Артист прокомментировал инцидент, выразив слова соболезнования близким и родным погибшей, пообещав сотрудничать с полицией.