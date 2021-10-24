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Спасатели ведут работы на месте смертельного ДТП под Астраханью
Происшествия
Спасатели ведут работы на месте смертельного ДТП под Астраханью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Астрахань, 24 октября. Сотрудники МЧС проводят рабочие мероприятия на месте страшной аварии в Астраханской области, которая унесла жизни пятерых человек. На 245 км ФАД Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» столкнулись автобус и грузовик, сообщили на официальной странице ведомства в соцсети.

На месте происшествия работают четверо спасателей, используя одну единицу спецтехники. Сотрудники МЧС также производили извлечение пострадавших и погибших.

В момент следования по трассе водитель грузового автомобиля «КамАЗ» допустил столкновение с пассажирским автобусом «Неоплан». Последний следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург. Во время аварии в автобусе находилось 28 человек.

В результате автокатастрофы погибли четверо взрослых и один ребенок. Минимум семь человек также получили травмы различной степени тяжести.

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мчс авария астрахань астраханская область
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