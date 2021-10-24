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Американские шоураннеры отказались от оружия на съемках после инцидента с Болдуином
Происшествия
Американские шоураннеры отказались от оружия на съемках после инцидента с Болдуином
Global Look Press  /  AUG

Вашингтон, 24 октября. Создатели сериала «Новобранец» запретили использование настоящего оружия на съемках. Такое решение принято после трагедии с участием актера Алека Болдуина.

Обычно выстрелы в американских сериалах добавляются на стадии графической обработки. Однако в некоторых ситуациях использовалось и настоящее оружие. После несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина» продюсеры в США решили исключить любые риски.

«Безопасность наших актеров и съемочной группы слишком важна. Любой риск — это слишком большой риск», — отметил шоураннер Алекси Хоули.

Актеры на съемочной площадке будут использовать лишь пистолеты Air Soft. Вспышки будут добавлять в сцены на этапе постпродакшна при помощи CGI.

Во время съемок «Ржавчины» Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоуэла Соуса. Пистолет актера должен был стрелять холостыми патронами, однако этого не произошло.

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