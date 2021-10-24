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Первые кадры нового MacBook Pro с «челкой» появились в Сети
Технологии
Первые кадры нового MacBook Pro с «челкой» появились в Сети
Prt Scr youtube.com  /  Apple

Нью-Йорк, 24 октября. Компания Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro еще 18 октября. Но на просторах интернета уже появились фотографии и видеоролики с этими устройствами.

Поставки по предварительным заказам должны начаться только 26 ноября. Но видеоблогеры уже демонстрируют распаковку MacBook Pro. Так, новый ноутбук отличается «челкой», которую Apple умело замаскировала в рекламных роликах.

Видеоблогер Люк Миани опубликовал снимок на своей странице в Twitter. Он остался доволен внешним видом 14-дюймовой новинки. Позже на YouTube появился видеоролик, показывающий как MacBook Pro выглядит в реальной жизни.

Корпорация Apple на днях выпустила новый комплект аксессуаров для ноутбуков MacBook Pro. На выбор есть блоки питания мощностью 67, 96 и 140 Вт. Их стоимость начинается от 6490 рублей. Полный набор, включая кабель MagSafe 3, обойдется в 15 тысяч рублей.

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