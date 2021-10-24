Робототехническая платформа «Маркер» начнет бороться с дронами-нарушителями

Москва, 24 октября. Испытания робота «Маркер» успешно завершились на космодроме Восточный. Платформа сможет бороться с беспилотниками-нарушителями несколькими способами.

Сначала робот будет определять тип нарушителя. Под это определение попадают лица без необходимого доступа на космодром, наземные транспортные средства и беспилотные летательные аппараты. От этого будут зависеть дальнейшие меры противодействия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр НПО «Андроидная техника».

«В случае борьбы с БЛА рассматриваются варианты радиоэлектронного подавления системы управления БЛА, захватные сети, дроны-камикадзе для выведения из строя БЛА-нарушителя», — пояснил разработчик.

Если в роли нарушителя выступает человек, то робот выберет систему звукового воздействия. После этого информация о несанкционированном доступе будет передаваться оперативной группе. Похожие технологии используются в случае с транспортом, однако в дополнение «Маркер» может начать преследование нарушителя с его последующим перехватом.

Ростех ранее объявил о завершении заводских приемо-сдаточных испытаний модуля акустической разведки «Атака-Шорох». В ходе маневров он использовался не только в одиночку, но также совместно с комплексом «Атака-DBS» и его мобильной версией «Атака-Трофи».