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Экономист Григорьева: некоторые россияне получат повышенную пенсию в ноябре
Экономика
Экономист Григорьева: некоторые россияне получат повышенную пенсию в ноябре
admizhma.ru

Москва, 24 октября. Некоторые россияне могут рассчитывать на повышенную пенсию в ноябре. Это касается тех, кто достиг 80-летнего возраста, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Повышение пенсий делится на плановое и внеплановое. Первый вариант заложен в бюджет и закреплен законодательством. Второй же происходит, если есть необходимость в срочной реализации мер социальной поддержки, пишет «Прайм».

Размер страховых выплат по старости составляет 6044,48 рубля. В ноябре граждане от 80 лет будут получать двойную ставку. Сумма начнет поступать на счет в месяце следующем после дня рождения. По словам Григорьевой, такая пенсия положена тем, кто вышел на отдых не раньше июля, был летчиком и шахтером.

Чтобы получить государственное страховое пособие, гражданин должен достигнуть пенсионного возраста, заработать требуемый трудовой стаж и набрать нужное число коэффициентов. В 2021 году на выплаты могут рассчитывать женщины, родившиеся в первой половине 1965 года и мужчины 1960 года.

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ноябрь пенсия выплаты
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