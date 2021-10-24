Автоэксперт Канаев посоветовал сменить стиль вождения в осенне-зимний период

Москва, 24 октября. Новые погодные условия в осенне-зимний период требует смены стиля вождения от автолюбителей для безопасности. Об этом заявил глава Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Холода часто приводят к росту количества ДТП. Сцепление с дорогой стремительно меняется с наступлением осенних заморозков, напомнил автоэксперт в эфире радио Sputnik.

«У вас уже не получится повернуть в том месте, где вы хотели, или остановиться так быстро, как это было летом, потому что сцепление с дорогой падает», — отметил специалист.

Во избежание ДТП необходимо также «обозначать» других автомобилистов, вовремя показывая поворот и плавно тормозя. Не стоит забывать и о пешеходах. Свет может бликовать от дороги, что скроет человека на переходе, поэтому перед «зеброй» лучше снизить скорость, даже если кажется, что на ней никого нет, заключил Канаев.

Жителям Москвы ранее рассказали, когда стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю. Лучше всего начинать менять резину 9 или 10 ноября, поделился своим мнением руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.