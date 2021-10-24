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Фигуристки из России заняли весь пьедестал почета на этапе Гран-при в США

  /   Обновлено: 24 октября 2021 03:23
Спорт
Фигуристки из России заняли весь пьедестал почета на этапе Гран-при в США
slovodel.com

Лас-Вегас, 24 октября. Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в короткой программе на первом этапе серии Гран-при, проходящем Лас-Вегасе.

Результат россиянки составил 77,69 балла. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Дарья Усачева. Она по итогам своего выступления получила от судей 76,71 балла. Тройку лидеров замкнула еще одна представительница России — Ксения Синицина (71,51).

Также недавно прошли соревнования по ритм-танцу в парном разряде. Первую строчку заняли американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью с результатом 83,58 балла. Второе место досталось также паре из США — Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу (82,55). Бронзовые медали выиграли канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Серенсеню.

Недавно российская фигуристка Алена Леонова объявила о завершении карьеры. Причиной такому решению послужила беременность серебряной медалистки чемпионата мира 2012 года.

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