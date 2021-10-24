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Пять человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса под Астраханью

  /   Обновлено: 24 октября 2021 03:11
Происшествия
Пять человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса под Астраханью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Астрахань, 24 октября. Страшное ДТП с участием автобуса и большегруза произошло на 30-м километре трассы Р-216 вблизи Яшкуля под Астраханью. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек, сообщили в экстренных службах.

В момент аварии в салоне автобуса находилось 28 человек. Точное количество пострадавших на данный момент устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и врачи. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

Смертельная авария днем ранее произошла на трассе «Кола» под Мурманском. В результате лобового столкновения с автомобилем Jeep Grand Cherokee погиб водитель Audi.

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