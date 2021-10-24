Терапевт Драпкина предупредила о пагубном влиянии COVID-19 на весь организм

Москва, 24 октября. Серьезные изменения в организме человека возникают уже после выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом заявила заслуженный врач России, терапевт Оксана Драпкина.

Врачи называют этот феномен постковидным синдромом. После перенесенного COVID-19 под ударом оказывается нервная система, в том числе и у молодых пациентов, пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

«Ухудшается память, люди перестают спать, возникает апатия или наоборот — склонность к агрессивному поведению», — уточнила врач.

По ее словам, также страдают от COVID-19 кожа, органы чувств, возрастают риски возникновения тромбов. Ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, что нередко приводит к миокардитам. Легкие теряют эластичность и не способны полноценно дышать.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее отметила, что в скором времени ситуация с коронавирусом будет более спокойной. По ее словам, стабилизацию показателей заболеваемости можно ожидать к концу этого года, передает «Парламентская газета».