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Емельяненко обрадовался победе всех российских бойцов на турнире Bellator в Москве

  /   Обновлено: 24 октября 2021 02:41
Спорт
Емельяненко обрадовался победе всех российских бойцов на турнире Bellator в Москве
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Москва, 24 октября. Боец смешанного стиля Федор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном заявил, что счастлив из-за триумфа всех российских спортсменов на турнире Bellator 269 в Москве.

Бой между Последним Императором и его соперником из США прошел в тяжелой весовой категории и завершился в первом раунде. Емельяненко отправил Джонсона в нокаут почти за три минуты, проведя комбинацию из двух ударов в голову, пишет RT.

«Я счастлив, что сегодня все наши бойцы победили. И очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей», — сказал Емельяненко после триумфа в октагоне.

Выступление звезды смешанных единоборств оценил и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Боец назвал победу Емельяненко «очень быстрой для 45 лет», отметив, что всем сердцем болел за соотечественника во время поединка.

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