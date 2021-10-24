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Москвичка выпала из окна жилого дома в западной части города
Происшествия
Москвичка выпала из окна жилого дома в западной части города
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 24 октября. Жительница российской столицы выпала из окна жилого дома в западной части города. Сотрудники скорой медицинской помощи уже выехали к месту происшествия.

Выпавшая из окна москвичка из-за полученных травм находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в доме, который расположен на улице Ельнинской, передает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов уже работают на месте чрезвычайного происшествия. Информации о причинах и обстоятельствах, которые привели к трагедии, на данный момент нет.

Похожая ситуация недавно произошла в Новосибирске. Там молодые женщина и мужчина выпали из окна многоэтажного дома. Их тела обнаружили в Железнодорожном районе.

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