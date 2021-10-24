Al Jazeera: корица и цитрусовые помогут избавиться от неприятного запаха тела

Доха, 24 октября. Поддерживать приятный запах тела можно с помощью продуктов, которые едят во многих домах. С их помощью можно обеспечить свежесть и комфорт без химических товаров, пишет Al Jazeera.

Больше всего неудобств доставляет пот. При потере влаги человек рискует испытать обезвоживание, усталость и снижение энергичности. Но если наладить питьевой режим, можно поддерживать внутреннюю гидратацию и побороть неприятный запах, сообщает «ИноСМИ».

Острые специи тоже могут вызвать неприятный запах тела. Эксперты рекомендуют заменить их кардамоном и корицей. Они не только улучшают вкус пищи, но и замедляют выделение пота. Организм способен впитывать натуральные ароматы цитрусовых. Регулярное их употребление способно придать коже свежесть и вывести токсины.

Апельсин, как цитрусовый продукт, обладает рядом других полезных свойств для организма. С помощью мякоти можно облегчить кашель и увлажнить легкие. А цедра стимулирует кровообращение и оказывает отхаркивающее действие.