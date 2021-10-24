Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 03:01
02:48
Общество
Терапевт Драпкина предупредила о пагубном влиянии COVID-19 на весь организм
02:41
Спорт
Емельяненко обрадовался победе всех российских бойцов на турнире Bellator в Москве
02:41
Происшествия
Москвичка выпала из окна жилого дома в западной части города
02:31
Общество
Al Jazeera: корица и цитрусовые помогут избавиться от неприятного запаха тела
02:20
Экономика
Продажи книг в России выросли на три процента на фоне пандемии коронавируса
02:07
Армия
The National Interest: Россия выработала современные и технологичные методы ведения боя
02:00
Общество
Детский омбудсмен Волынец объяснила, как использовать маткапитал для улучшения жилищных условий
01:56
Общество
«Известия»: новый внедорожник Bentley Bentayga Speed может развить скорость в 300 км/ч
01:51
Экономика
Пушков указал на отчаяние властей Молдавии после просьбы о поставках газа Украины
01:41
Общество
«За рулем»: Mercedes-Benz W123 был эталоном и мечтой всех советских граждан
Все новости

Al Jazeera: корица и цитрусовые помогут избавиться от неприятного запаха тела

  /   Обновлено: 24 октября 2021 02:31
Общество
Al Jazeera: корица и цитрусовые помогут избавиться от неприятного запаха тела
pixabay.com  /  klimkin

Доха, 24 октября. Поддерживать приятный запах тела можно с помощью продуктов, которые едят во многих домах. С их помощью можно обеспечить свежесть и комфорт без химических товаров, пишет Al Jazeera.

Больше всего неудобств доставляет пот. При потере влаги человек рискует испытать обезвоживание, усталость и снижение энергичности. Но если наладить питьевой режим, можно поддерживать внутреннюю гидратацию и побороть неприятный запах, сообщает «ИноСМИ».

Острые специи тоже могут вызвать неприятный запах тела. Эксперты рекомендуют заменить их кардамоном и корицей. Они не только улучшают вкус пищи, но и замедляют выделение пота. Организм способен впитывать натуральные ароматы цитрусовых. Регулярное их употребление способно придать коже свежесть и вывести токсины.

Апельсин, как цитрусовый продукт, обладает рядом других полезных свойств для организма. С помощью мякоти можно облегчить кашель и увлажнить легкие. А цедра стимулирует кровообращение и оказывает отхаркивающее действие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Al Jazeera: корица и цитрусовые помогут избавиться от неприятного запаха тела
цитрусовые советы запах тела
Комментировать