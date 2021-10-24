Продажи книг в России выросли на три процента на фоне пандемии коронавируса

Москва, 24 октября. Россияне стали покупать книги на три процента чаще из-за пандемии коронавируса и самоизоляции. При этом в Москве продажи выросли на пять процентов.

Наибольшей популярностью пользуются книги в мягком переплете. Эксперты связывают это с тем, что они легче и дешевле. Средняя цена на такую книгу в Москве — 235 рублей, твердый переплет обойдется в среднем в 395 рублей, сообщает «Вечерняя Москва».

Цены на бумажные книги за год почти не изменились, электронные не подорожали вовсе. Чаще всего россияне покупают «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Зеленый свет» Мэттью Макконахи, «Букварь» Надежды Жуковой.

Невысокая цена позволяет россиянам развиваться и заниматься самообразованием, уверены эксперты. Доступнее книги могут стать и для людей с ограниченными возможностями. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал разработать меры, которые позволят слабовидящим гражданам читать произведения в специальных форматах, сообщает «Парламентская газета».

При этом российские произведения пользуются популярностью не только среди граждан страны, но и за рубежом. Например, нигу Петра Власова о главных смотрителях Эрмитажа «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов» перевели на итальянский язык.