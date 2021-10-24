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The National Interest: Россия выработала современные и технологичные методы ведения боя
Армия
The National Interest: Россия выработала современные и технологичные методы ведения боя
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 24 октября. Подход российских военных к ведению боя существенно отличается от методов СССР. Теперь армия РФ опирается не на превосходство по численности, а на умения, ловкие приемы, высокое мастерство и современные технологии, сообщило американское издание The National Interest.

Журнал ссылается на исследование аналитического центра RAND Corporation. Его специалисты заявили, что Вооруженные силы России претерпели существенные изменения со времен Советского Союза. Москва вынуждена подстраиваться под современные реалии и адаптировать свою армию и вооружение.

«Российские вооруженные силы главным образом выполняют задачу по защите своей страны, в первую очередь, важных населенных пунктов и промышленных центров. Нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что Россия стремится к крупномасштабному конфликту с равными ей по силам государствами», — говорится в материале.

The National Interest: Россия выработала современные и технологичные методы ведения боя
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Москва разработала комплексную стратегию ведения боя с задействованием всех видов войск. В случае войны Россия будет использовать все многообразие ракет, чтобы защитить государственные границы. «Арсенал оперативно-тактического и стратегического ядерного оружия» является одним из козырей России. Она также будет использовать методы маскировки и вводить противника в заблуждение.

«Сократив общее количество частей и соединений, Россия может перебрасывать их железнодорожным транспортом по территории страны, быстро наращивая сухопутную группировку войск на нужных направлениях в ответ на возникновение кризиса», — уверены американские специалисты.

Военный аналитик Forbes Майкл Пек ранее заявил о превосходстве российских вооружений над американскими. Москва располагает более мощной техникой, чем Вашингтон.

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