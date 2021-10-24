«Известия»: новый внедорожник Bentley Bentayga Speed может развить скорость в 300 км/ч

Москва, 24 октября. Новый серийный внедорожник Bentley Bentayga Speed способен развивать скорость в 306 км/ч, что делает автомобиль рекордсменом среди крупногабаритных машин.

Новый Bentayga получил "передок", который сильно напоминает Continental GT, пишут «Известия». Отмечается, что модель доступна только в черной расцветке как внутри, так и снаружи. Салон внедорожника также получил алюминиевые вставки, которые гармонируют с общим фоном.

«Впервые для Bentley в новом Bentayga предлагается опциональная темная отделка салона с алмазным рифлением и эффектом матового алюминия. Эта изысканная отделка, напоминающая матричную решетку радиатора Bentley, выполнена в сложной технике полировки алюминия со сменой направлений для достижения современного трехмерного эффекта», — заявили в российском офисе Bentley.

Внедорожник набирает скорость в 100 км/ч за 3,9 секунды. Журналисты «Известий» отмечают, что машина уверенно держится на дороге на высокой скорости. Стабильное динамичное ускорение сохраняется и после преодоления отметки в 100, 150, 200 км/ч. Компания производитель подчеркивает, что версия машины со скоростью в 306 км/ч доступна в модификации, где установлены углерод-керамические тормоза. Штатная разгоняется до 301 км/ч.

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