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Пушков указал на отчаяние властей Молдавии после просьбы о поставках газа Украины
Экономика
Пушков указал на отчаяние властей Молдавии после просьбы о поставках газа Украины
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 24 октября. Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся государства. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он прокомментировал просьбу молдавских властей предоставить им 15 миллионов кубометров газа из Украины. Решение Кишинева выглядит крайне странно на фоне выгодной возможности договориться о поставках голубого топлива с Россией.

«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те "молекулы свободы", которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», — констатировал Пушков.

Молдавия задолжал «Газпрому» 433 млн долларов за уже поставленное голубое топливо. Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что Москва готова заключить с Кишиневом новый контракт в случае погашения долга.

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