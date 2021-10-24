«За рулем»: Mercedes-Benz W123 был эталоном и мечтой всех советских граждан

Берлин, 24 октября. Автомобиль Mercedes-Benz W123 немецкого производства был самой массовой моделью компании и являлся мечтой и эталоном для всех граждан СССР. Впервые с ленты конвейера машина сошла в 1975 году.

Советские граждане смогли приобрести знаменитый «Мерседес» во второй половине десятилетия. Седаны и универсалы W123 были также замечены на службе подразделений ГАИ СССР.

Всего знаменитый седан выпускался в течении десяти лет. Купить этот автомобиль имел возможность любой гражданин СССР, который командировался в капиталистические страны. Также машина реализовывалась в магазине «Березка» по чекам, которые выдавал Внешпосылторг.

После развала СССР Mercedes-Benz W123 наводнил рынок России. Самой большой популярностью пользовалась дизельная версия автомобиля с двигателем 240D. Всего с конвейерной ленты сошло 2.7 млн экземпляров.

Выпускали Mercedes-Benz W123 на протяжении 10 лет. На конвейер первый автомобиль зашел в 1975 году. На улицах Советского Союза экземпляры начали появляться уже во второй половине десятилетия.

Ранее автоэксперт Максим Рязанов напомнил, что готовить машину к эксплуатации в морозы необходимо уже осенью. В частности нужно сменить летнюю резину на так называемую зимнюю «липучку», пишет «Парламентская газета».