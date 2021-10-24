Полиция задержала 42-летнего жителя Орска по подозрению в убийстве девушки

Орск, 24 октября. Расчлененное тело девушки было найдено в кустах возле одного из домов в Орске. Подозреваемый уже сознался в убийстве, сообщил пресс-центр УМВД по Оренбургской области.

Злоумышленника удалось поймать возле его дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый местный житель. Задержание проводилось сотрудниками Управления уголовного розыска областного УМВД совместно с полицейскими МУ МВД России «Орское».

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался», — говорится в сообщении.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили днем 23 октября. Труп убитой лежал в чемодане недалеко от дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы.